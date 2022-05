Actuellement en deuxième année en DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle, je souhaite continuer mes études, en alternance, vers un diplôme dans le domaine de l'informatique (BAC+5). Je suis donc à la recherche d'un contrat de professionnalisation dans une entreprise IT, de préférence dans le région Centre.



Mes compétences :

Java

JavaScript

C

CSS 3

HTML 5

C++

MySQL

Microsoft Excel

Microsoft Word

Eclipse

SQL