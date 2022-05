Quentin ARNAUD

Actuellement en année d'échange a L'IMPERIAL COLLEGE de Londres, comptant pour ma troisieme année d'école d'ingénieur a L'ENSHMG (Ecole supérieure d'Hydraulique et de Mécanique de Grenoble, INPG) dans le département "Civil and Environmental Engineering", je suis à la recherche d'un projet de fin d'études de 4 mois se deroulant entre début juin et fin septembre 2006 et ayant un caractère internationnal. Je souhaiterai pouvoir au cours de ce stage mettre en oeuvre les compétences acquises lors de ma formation à l'ENSHMG et à l'Imperial College ainsi que lors de mes précédentes expériences professionnelles dans les domaines suivant : Mécanique des Sols, Génie Civil ou Hydraulique Urbaine...