Ambitieux et fort d'une expérience de 4 ans dans le commerce j'ai décidé de reprendre mes études en école de commerce depuis septembre 2014.

Je suis actuellement en poste en tant qu'ingénieur commercial pour la société capcom sms.

Rigoureux et à l'écoute je sais me montrer digne de confiance.



Mes compétences :

Écoute active

Capacité d'analyse

Méthode de vente

Adaptabilité