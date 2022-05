Quentin BAILLY

Dans le contexte de mon Master 1 à l'Inseec Business School de Bordeaux, je suis actuellement à la recherche d'un stage de 4 à 5 mois à partir de mai 2016. Après mes deux années de classes préparatoires HEC et mon entrée en école de commerce j'ai réalisé différents stages dans le secteur du luxe et de la mode (Christian Dior Couture, Eden Park, Gap...). Ces derniers m'ont permis de visualiser les différents départements qui composent les entreprises de ce secteur. A la suite de cela j'ai donc décidé de me diriger vers le marketing et la communication. Je suis une personne facilement adaptable qui aime communiquer, ces qualités me permettent d'être opérationnel rapidement quelque soit la mission. De plus, je suis apte à travailler seul, à deux ou bien en équipe.



J'aimerais par la suite pouvoir travailler dans le secteur du luxe et plus particulièrement dans la haute-couture et l'horlogerie de luxe. Par ailleurs l’œnologie fait partie de mes centres d'intérêts.





N'hésitez en aucun cas à me contacter.



Mes compétences :

OpenOffice

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel