Quentin Barbault. Étudiant en 5ème année à Epitech. Je recherche activement un emploi susceptible de lier ma passion, les sciences physiques, à mon domaine d'expertise, le développement informatique. J'ai 22 ans, et des expériences professionnelles déjà nombreuses.



Mes compétences :

OCamL

Javascript

Rédaction

Html/css

Développeur

PHP / MYSQL

C++

Android

Développement web

Java

C#