Quentin BARBOT

Fort d'un DUT Techniques de commercialisation, et de nombreuses expériences professionnelles en GSS, j'intègre la société Decathlon en tant que Conseiller & Technicien Cycle.



Rapidement, j'ai la volonté de trouver des solutions afin de développer quantitativement & qualitativement notre structure ( Participation à la mise en place d'opérations commerciales spécifiques, community management, communication interne )



S'inscrivant dans une volonté personnelle de prise de responsabilités, je suis depuis Septembre 2014 Manager Commercial en formation ( Attaché au rayon Cycle - Santé Découverte - Atelier - Glisse sur Asphalte ), au sein du magasin Decathlon Istres, & Distrisup Management Aix en Provence.



Mes objectifs étant les suivant :



- Consolider et approfondir les savoir-faire standards

- Participer significativement à la prise de décision

- Développer des compétences théoriques et pratiques en Retail Management







Mes compétences :

E-commerce

Informatique

Négociation commerciale

Community management

Commerce B2C