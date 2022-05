Quentin BARROIN

Autodidacte, autonome, dynamique, organisé et compétent. Depuis Avril 2008, j'ai pu acquérir une grande expérience dans mon domaine que je détaille maintenant :



Développement d'applications et intégration Web

- Maitrîse du langage XHTML 1.0, HTML5 : très bonnes connaissances de la sémantique Web, des normes W3C ainsi que de bonnes connaissances en accessibilité et en référencement naturel.

- Maitrîse du CSS2/CSS3

- Maitrîse du langage Javascript : natif, maîtrises des frameworks Jquery, ReactJS avec le pattern flux.

- Très bonnes connaissances des spécificités d'interprétation du code des différents navigateurs Internet.

- Analyse : UML 2.0, Merise

- Langages et Technologies : XML, XHTML / CSS2, HTML5 / CSS3, JavaScript, jQuery, ReactJS, Mootools, PHP

- Gestion de bases de données : Oracle, MySQL, Postgresql, SQL Server, Access

- Référencement naturel, accessibilité : bonnes connaissances

- Responsive Web Design : adaptation des pages aux différentes résolutions d'écrans et aux différents devices



Conduite de Projet Informatique

- Coordination de projet

- Management et recrutement d'équipe front





Langues

- Anglais : lu, écrit, parlé





Suivez-moi sur Twitter : @QuentinBarroin



