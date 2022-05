Quentin BARTHES

Bonjour,



Petite Présentation : Je suis diplômé d'un diplôme de Chimie environnementale et possède un grand intérêt pour le secteur de la vente et de la communication.

Je m’intéresse fortement aux problématiques environnementales. Diagnostiquer, identifier et quantifier des pollutions de l'air : atmosphériques, d'Air Intérieur, ou d'Hygiène Industriel. Et ainsi proposer des solutions adaptées afin de maîtriser ces pollutions.

Après un emploi à Madrid pour diversifier mes connaissances surtout dans le secteur commercial, je suis parti en Amérique du sud afin d'améliorer mon espagnol et de trouver un emploie, dans le secteur de la communication et de la vente.

Je promouvois en ce moment même l'accueil et la vente de tour du coté de Manta en Equateur.



En recherche de poste dans les ALPES Française pour un emploi saisonnier



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Environnement