Quentin BASSERY

Au cours de ma scolarité, j'ai également été secrétaire du Bureau des Élèves de TELECOM Lille1 durant deux ans.

Cette expérience m'a notamment permis de développer de fortes compétences et terme d'organisation et de gestion de projet, via l'organisation de divers évènements :

- Organisation du Gala de Remise des Diplômes à TELECOM Lille1, qui accueille plus de 600 étudiants dans les locaux de l'école.

- Organisation du tournoi Inter-Telecom à Lille, accueillant des étudiants des différentes écoles de l'Institut Mines-Telecom durant un week-end.



Mes compétences :

C

C++

Gestion de projet

Java

MATLAB