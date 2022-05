Quentin BAUDUIN

Actuellement étudiant au CFA d'Alembert /UVSQ/ en Master Pro Politiques de Communication, j'occupe le poste d'alternant en communication Interne au sein du BG Mines d'Areva à La Défense.



Détenteur d'un Bac ES, d'un DUT information-communication (université de Basse-Normandie) et d'une licence en communication à l'UPOND tous trois obtenus avec la mention AB, je suis expérimenté dans les logiciels de PAO (Indesign, Photoshop).



Disposant d'une bonne capacité rédactionnelle, d'un grand sens de l'écoute et de l'organisation, j'ai eu l'opportunité de travailler pour le Conseil Général du Calvados, pour la délégation Normandie du CNRS et Keolis Caen.



Mes compétences :

Photoshop

Flash as3

Sony Vegas Pro

Final Cut Studio

Indesing

Illustrator

Microsoft office

Dynamisme

Prezi