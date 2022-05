Ingénieur INSA (Institut National des Sciences Appliquées) spécialité Génie Civil et Urbain.



Actuellement en poste à Malte au sein de Bouygues Construction en tant qu'Acheteur & Logisticien International.



N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus sur mon parcours et mes aspirations professionnelles.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Robot Structural Analysis

DAO

Microsoft PowerPoint

Topographie

Sourcing

Consultation

Négociation