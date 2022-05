Quentin BENEDEK

Madame, Monsieur,





Actuellement aide cuisine dans un restaurant, je souhaiterais reprendre mes études dans le domaine du BTP.





Diplômé d’un baccalauréat en Communication et Gestion des Ressources Humaines et d’une formation professionnelle de plaquiste. Suite à mon expérience sur le terrain, je souhaiterais intégrer la formation de responsable de chantier afin d’agrandir mes connaissances et découvrir un nouveau métier dans le domaine du bâtiment.





Je suis sérieux et travailleur. Mon expérience de sportif de haut niveau m’a appris à respecter et écouter l’encadrement. Je sais cependant être indépendant.





Présentement à la recherche d’un employeur qui voudrait bien me proposer une place de stagiaire en alternance pour préparer un diplôme de Responsable de chantier.





Pour toute question, je reste à votre disposition.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel