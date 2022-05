Quentin BENTOLILA

Mon parcours a toujours été orienté vers la pratique, la réalisation concrète de missions et tâches à accomplir.



D'origine Franco_Belge, ayant vécu 5 ans en Italie, avec de longs passages en pays Anglo-saxons et avec une forte expérience en Allemagne, je dispose d'une ouverture d'esprit et d'une adaptabilité pour comprendre le fonctionnement de mes interlocuteurs.



Mes fonctions m'ont permis d'acquérir des compétences directes sur la composition des services d'une entreprise : communication / marketing direct / commercial B2B et B2C / travail en équipe / travail transversal / gestion de l'humain.



Orienté service sans jamais perdre de vu l'intérêt de mon entreprise, je m'applique à développer de bonnes relations commerciales.



Mes compétences :

Médias

Relations Presse

Gestion de projet

Relation client

Stratégie commerciale

Stratégie de communication

Stratégie marketing

Développement

Marketing

Communication

Moto

Automobile

Immobilier

Réseau

Microsoft Publisher

Microsoft Office