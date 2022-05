Quentin BERGER

Berger Quentin

Né le 11/06/1989 à Firminy



Gérant de la Société Mark'Event

Activité exercée: Prestations de services sportifs liés au marketing opérationnel, à l'évènementiel terrain, à la promotion d'une marque et de ses produits ainsi qu'à l'animation en magasin.



Qualités:

Engagé/ Pro-Actif/ Organisé



Défauts:

Discret, impatient



Scolarité:



J'ai fait mon BEP Vente Action Marchande et mon Bac Pro Commerce à Chamonix au lycée Roger Frison Roche.



Je suis titulaire d'un BTS Management des Unités Commerciales à Ecoris Annecy le Vieux, d'une Licence Commercialisation de Produits et Services Sportifs au CESNI ainsi que du Master MMC ESTM (Management Marketing et Commercial des Entreprises du Sport, du Tourisme et de la Montagne )au CESNI du Bourget du lac (73).



Expériences professionnelles:



- Vendeur chez véloland Annecy, Espace montagne à Epagny et Sport à tous prix à Sevrier.



- Responsable du rayon Footwear au magasin de Vente au Personnel Salomon à Annecy.



- Promoteur des ventes chez Salomon au service Marketing et Commercial pendant 3 ans



Mes compétences :

Gestion de projet

Travail en équipe

Organisation