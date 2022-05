Quentin BERNARD

Ces dernières années, j'ai étudié le fonctionnement et travaillé au sein de l'industrie de process et de l'industrie manufacturière dans laquelle j'exerce actuellement un poste de responsable de production. J'ai donc approfondi mes compétences en matière d'amélioration de productivité et de fiabilité, ainsi que de management et d'amélioration de la qualité et de la sécurité.



Je suis dynamique, motivé et toujours prêt à partager et à apprendre. A travers mes expériences professionnelles, j'ai développé un sens marqué de la rigueur, des compétences analytiques et un goût prononcé pour les initiatives constructives. Enfin, mon approche proactive d'autres personnes m'a souvent permis d'étendre le cadre des projets qui m'ont été confiés. En effet, j'accorde une importance toute particulière aux relations humaines sur le lieu de travail, ce qui me permet de m'épanouir auprès de mes équipes dans mon rôle actuel de manager de terrain.