Quentin BERTHELOT

Business Manager pour Altran Sud-Est



Département Technologies & Industry



-Recrutement : sourcing des profils, tenue d'entretien

-Diversification du portefeuille clients : ouverture de nouveaux comptes, fidélisation et élargissement du secteur d'activité

-Gestion d'un centre de profits : négociation, contrôle des coûts, sécurisation de la rentabilité projet



L'activité de business manager est riche en challenges. Elle marie les 3 axes de ma formation : l'économie et ses stratégies, la bonne compréhension des rapports interpersonnels (client et consultants), une excellente communication, et le management tant financier qu'humain.



Double diplômé Economie et Management, avec background sciences sociales + expériences internationales (USA).



Mes compétences :

Conseil

Recrutement

Aéronautique

Commerce B2B

Electronique

Communication