Quentin BERTÔT

Responsable Numérique, Technic Plus Impression



L’apprentissage, l’échange et l’écoute sont les bases du fonctionnement de notre service numérique.

L’impression numérique est en perpétuelle évolution, c’est pour cela que nous nous devons de rester à la pointe de la technologie, pour offrir le maximum de possibilités ,de réactivités ,ainsi que des qualités d’impression parmi les plus hautes du marché.



Mes compétences :

PitStop

Adobe Acrobat

SmartStream

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Microsoft Excel