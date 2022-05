Bonjour, bonsoir,



je me présente rapidement je me nomme Quentin BICHI et je suis actuellement en BTS MUC à l'institut Jeanne Perrimond qui se situe sur Marseille.



Je recherche activement un poste en alternance dans le domaine de la mode plus généralement le prêt à porter, mais je suis ouvert à plusieurs autres domaines ayant une expérience à mon avantage pour mon âge.



Mes compétences :

Droit commercial

Droit du travail

Relationnel

Commerce B2C

Management

Droit

Gestion des stocks

Gestion

Vente

Commerce B2B

Merchandising