Avocat depuis 2006, j’exerce dans 3 domaines principaux, le Droit Social, le Droit Pénal et le Droit Médical.



Après avoir collaboré au sein des cabinets FIDAL, SCP CHEVALIER-TREGUIER et le cabinet BILLAUD à RENNES, j’ai créé mon cabinet BM Avocat.



En 2014, j’ai créé le cabinet ASK Avocats Associés, avec deux associés avec lesquels j’ avais pu travailler dans mon précédent cabinet.