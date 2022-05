Quentin BLONDEL

Actuellement en licence professionnelle AGSRI (Administration et Gestion des Systèmes et Réseaux Informatiques) à l’IUT de Lannion, en Bretagne. Dans le cadre de cette formation, je recherche un stage dans le domaine des systèmes et réseaux en France métropolitaine ou en Belgique. Ceci me donnera une précieuse expérience pour finir mes études.



Ce stage est divisé en 2 périodes :

-Une période courte de 5 semaines du 5 février au 9 mars,

-Une période longue de 12 semaines minimum à partir du 9 avril.

(Il est possible de faire deux stages différents)



Je suis diplômé d'un BTS SIO SISR et dispose donc de bases solides en systèmes et réseaux et j'ai l'habitude de faire du support utilisateurs suite à mes expériences en stages, projets et travaux pratiques en formation.



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.



Mes compétences :

Hardware

Support informatique

Administration réseaux

Administration système

Administration de bases de données