Quentin BLOT

Suite à mon cursus BTS électrotechnique, je suis aujourd'hui en poste en tant que technicien de maintenance / exploitation des installations dans les métiers de l'eau et de l'environnement, avec une expérience professionnelle de 3 ans dans ce domaine (maintenance électromécanique, automatisme, laboratoire, optimisation traitement eau potable et assainissement, pilotage process). Rigoureux, réactif et soucieux de me perfectionner je sais m'adapter à tous types de situations. Sérieux, organisé et dynamique je sais être à la hauteur des tâches qui me sont confiées. Ma sociabilité et mon sens du contact facilitent ma relation aux équipes de travail et aux clients.



Mes compétences :

Chimie

Automatisme

Mécanique

Hydraulique urbaine

Electrotechnique

Eaux usées

Eau potable

Traitement des eaux

Eau et assainissement