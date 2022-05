Quentin BOISSONOT

Je suis tailleur de pierre, passionné par tout ce qui touche à la taille de pierre ,la sculpture et la maçonnerie traditionnelle.

Je suis un fervent défenseur du matériaux pierre et de l'approche tradi du métier .( vive la chaux et la taille à la main !!! ).

Je fais ce métier depuis plus 8 ans maintenant et je baroude en France et dans le de monde .

Pierreusement votre .



ps : NON à la robotisation de notre métier !