Quentin BORDES

Formations :



• 1ère année DUT GEA (Gestion des Entreprises et des Administrations)

• Bac ES (Economique et Social) : Mention BIEN





Langues :



• Anglais LV1 niveau B2

• Espagnol LV2 niveau B1



Informatique :



• Maîtrise logiciels tels que : Excel, Power Point et World



Expérience professionnelle :



• Août 2016 : Auxiliaire d’été au Crédit Agricole de Lectoure

- Accueil de la clientèle

- Virements

- Changements de carte de crédit

- Dépôts d’espèces

• Août 2015 : Auxiliaire d’été au Crédit Agricole de Fleurance

• Juillet 2012 : Emploi saisonnier au marché U de Mauvezin

- Mise en rayon

- Vérification des stocks

- Caisse

• Avril 2012 : Stage d’une semaine au Marché U de Mauvezin





Loisirs :



• Tennis : pratique depuis 4 ans

• Lecture diverses : actualités, histoire, romans, etc…

• Cinéma



Mes compétences :

Gestion du stress

Rigeur

Détermination

Travail en équipe