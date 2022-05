Quentin BOTTINELLI

Issu d'une Licence Staps Management et Marketing du Sport, j'ai acquis plusieurs années d'expérience en boutique Adidas en tant que Store Manager.



Passionné de sport et de mode, je suis actuellement en recherche active d'un nouveau challenge dans le commerce/marketing du sport !

Autonomie, esprit d'équipe et goût pour la performance me caractérisent.



Mes compétences :

Pack office

Connaissances Sports collectifs

Marketing produit

Merchandising

Marketing opérationnel

Techniques de vente / fibre commerciale

Communication/Community Manager

GIMP

Gestion de la relation client

Gestion de portefeuille

Adobe Photoshop CS6

Connaissances Sport Marketing