Quentin BOULARD

Tout juste diplômé d'un BTS services informatiques aux organisations option solutions d'infrastructures, systèmes et réseaux, je suis à la recherche d'un emploi.



Motivé, rigoureux, dynamique, autonome et passionné, je suis prêt à m'investir et mettre mes compétences ainsi que mes connaissances au services des entreprises.





Pendant mes deux années de BTS j'ai effectué deux stages :



Le stage de première année chez PUIG pour une durée de 4 semaines en tant que technicien informatique.

Les différentes missions qui m'ont été confiées consistaient à réceptionner le matériel informatique nécessaire à la rotation du parc (clavier, souris, écran, ordinateurs) et en faire un inventaire et pour terminer les déployer après installation du système (personnalisée en fonction de l'utilisateur destiné).

La résolution d'incident par ticket faisait aussi parti de ma mission.



Le stage de deuxième année au lycée Philibert de l'Orme pour une durée de 6 semaines en tant que technicien informatique.

Les différentes missions qui m'ont été confiées consistaient à créer/déployer un site internet en respectant un cahier des charges et former le personnel destiné à mettre à jour/administrer le site internet via des procédures (tutoriels) écrits.