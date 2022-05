Quentin BOULESTEIX

Etudiant en Master 1 à Montpellier Business School, je suis actuellement en échange universitaire en Colombie à l'université ICESI de Cali dans le cadre d'un double diplôme en administration des entreprises.



Passionné et pratiquant de nombreux sports, j'ai toujours été attiré par l'organisation d'événements sportifs. En effet, que ce soit durant mon cursus scolaire où à travers mes expériences associatives externes, j'ai toujours su répondre présent pour apporter mon dynamisme et mon originalité pour organiser les différentes manifestations, nécessaires à la pérennité de ces organisations.



Fort d'une expérience professionnelle en tant que Nageur Sauveteur, prouvant également mon attrait aux disciplines sportives, j'ai pu mettre à l'épreuve mon relationnel, ma rigueur et mon altruisme tout en assumant une grande responsabilité.



Vous l'aurez donc compris, l'événementiel sportif est pour moi un objectif défini depuis plusieurs années. C'est pour cela que je souhaite acquérir de nouvelles expériences professionnelles dans ce domaine. Je recherche donc activement un stage à partir de l'été 2015.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Adobe Photoshop

Microsoft PowerPoint