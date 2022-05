Quentin BOURALY

Je suis inscris en formation par alternance management des entreprises option chargé d'affaires et je recherche activement une entreprise dans le monde du bâtiment et des travaux publiques qui est un domaine où les techniques et la sécurité sont une réalité en évolution constante. Les chargés d'affaires sont des techniciens liés aux partenaires de la vie citoyenne et travaillent en équipe avec les professionnels de la construction.



Mes compétences :

Gestion de projet

Dessin technique

Responsabilité civile professionnelle

Management

Communication

Organisation

Informatique

BTP

Autodesk