Quentin BOUSSARD

Etudiant en deuxième année, au Lycée Simone Signoret à VAUX-LE-PENIL où je réalise actuellement mon BTS Professions immobilières, je recherche activement mes premiers contacts professionnels afin de pouvoir échanger et me faire connaître.



En écoute active pour des jobs d’été, vacances scolaires, samedi et ainsi pouvoir parfaire mes premiers acquis, si vous cherchez du dynamisme et de l’exigence je suis donc votre bon interlocuteur.