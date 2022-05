Quentin BROUTELAND

Autonome rigoureux et ingénieux, j'aime rechercher des solutions propres et robustes aux problèmes qui peuvent se présenter.



Curieux et avide d'en apprendre le plus possible, j'ai acquis au cours de mon parcours professionnel diverses compétences qui fond de moi quelqu’un de polyvalent sur qui on peut compter en toutes situations.



Enfin, attentif, concerné et travailleur, j’accomplis mes taches dans une bonne humeur contagieuse.



Mes compétences :

Windows

MySQL

JQuery

Python

PHP

UML

WEB

Newsletter/emailing

JAVA

Ubuntu/Debian

Wordpress

Django

JavaScript

Python Programming

HTML

Cascading Style Sheets

XML

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Linux Debian

Linux

Gimp

ECLiPSe

Adobe Photoshop

ANT