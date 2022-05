Quentin BRUNO

De nature curieux et volontaire ce qui m'a amené a faire plusieurs métiers manuel en entreprise. Je touche un peu a tout du ponçage sablage de pièces a la mise en œuvre de fichiers de configuration pour machine laser.



Le fait de change de région des bouche du Rhône au alpe maritimes n'est pas freins pour moi au contraire. Je suis du genre sportif et je pratique aussi le théâtre une passion a la quel je tient.



Je continue a maintenir un niveau dans l'informatique qui me permettra d'avancé au fur et a mesure que les technologie évolue pour être compétent lorsque j'y serait confronté dans le travail .



Mes compétences :

Informatique

Electricité

Machines outils

Programmation informatique

Personal Home Page

Microsoft Word

Microsoft Excel

Linux

Java

HTML

C++