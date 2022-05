Je suis actuellement en recherche de stage dans le secteur de la communication. Étant en première année de Bachelor, je reçois une formation complète et diversifiée liée aux métiers de ce secteur.

De plus, j'ai reçu une formation Littéraire et Théâtrale lors de mes années lycée, ce qui m'a permis d'acquérir d'excellentes capacités relationnelles et rédactionnelles. Enfin, je suis motivé, dynamique, curieux et polyvalent.