Quentin Caron, 21 ans, étudiant dans les systèmes et réseaux informatiques, actuellement je poursuis un Master Mention Sciences et Technologie de l'Information et de la Communication (STIC)

Spécialité Ingénierie des Systèmes et Réseaux Informatiques (ISRI) en alternance dans la société Plug-IT;



Mes compétences :

Microsoft Windows Server

Cisco

Linux

MySQL

VMware

Active Directory

Centreon et Nagios

Microsoft Exchange

Debian