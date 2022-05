Quentin CHABAL

Madame, Monsieur,



Ayant terminé ma dernière année de Master en Génie Civil à l’Université Claude Bernard à Lyon en ce mois de septembre 2014, je suis à la recherche d’un emploi dans un bureau d’étude structure.



Lors de mes différents stages, j’ai pu entrevoir le métier d’ingénieur structure, notamment lors de mes deux stages chez AIA ingénierie, où j’ai pu être confronté au métier, avec l’analyse et le dimensionnement de structure. Ces stages m’ont conforté dans mon choix et mon objectif pour devenir ingénieur en bureau d’études.



Disposant d’une capacité de travail importante et d’une forte motivation, je suis prêt à travailler avec vous.





Mes compétences :

Autocad

Advance

Arche

Robot Structural Analysis

Microsoft Excel