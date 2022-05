Suite à une formation d'ingénieur en génie urbain à l'Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris, je termine actuellement mon cursus en Master "Environnement, Développement des territoires et sociétés" à AgroParisTech.

Cette double formation me permet d'appréhender les problématiques urbaines et rurales comme un seul bloc, dans l'optique de participer à la transition agronomique et technologique des sociétés.