Quentin CHAPELLE

D'une nature curieuse, l'envie et le besoin de créer, de comprendre et d'améliorer les choses qui m'entourent, sont depuis toujours des moteurs dans ma vie. De ce fait, l'informatique s'est très vite imposé à moi comme étant le domaine dans lequel je voulais évoluer.



Après avoir obtenu un DUT en informatique, j'ai intégré une classe préparatoire ATS. J'ai ensuite rejoint l'ISIMA (école d'ingénieur). Ce cursus conciliant des expériences professionnelles (stage et alternance) et des formations (théoriques et techniques) me permet aujourd'hui d'appréhender de manière pragmatique les différents enjeux actuels.



Mes compétences :

Java

C++

C#

Gestion de projet

Javascript

HTML

C

CSS

PHP

JEE

Jersey

Hibernate

Spring

Maven

Talend Open Studio

Microsoft Office

AngularJS