Quentin CHAROY

Je suis élève en dernière année à l’INSA de Lyon, dans le département Génie Civil et Urbanisme. J’ai choisi pour cette année la spécialisation «Bâtiment, environnement, Génie Civil et confort». Ce cours se fait en collaboration avec l’école d’architecture de Lyon. Je travaille actuellement sur la conception d’une piscine municipale, dans un groupe composé de 3 ingénieurs et 4 architectes. Cet exercice me permet d’avoir une vision d’ensemble d’un projet et d’aborder des points techniques sans toutefois être trop spécialisé dans un domaine d’étude. De plus, ce travail se fait en groupe, ce qui implique d’avoir la capacité d’animer et d’organiser le travail de l’équipe.



Je souhaite compléter ma formation d’ingénieur par un mastère spécialisé qui me permettra d’avoir la double compétence ingénieur/manager. Je recherche une formation qui soit en lien avec le monde professionnel, ce qui m’a orienté vers un parcours en alternance.



N’hésitez pas à me contacter pour avoir plus d’information sur le mastère ou pour toute autre question concernant mon projet d’avenir.



Edité le 20/04/2016



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion de chantier

Chiffrage des chantiers

Visual Basic

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Java

Autocad