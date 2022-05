Quentin CHEVALIER

Volonté de connaissances nouvelles notamment en termes de dimensionnement et justifications des ouvrages liés au sol, et en contrôles sur tout ce qui s'approche de près ou de loin au monde du BTP, je me suis orienté naturellement vers la mise en place d'un laboratoire de contrôle sur le Sud Ouest - façade atlantique avec le soutien de la société LD Contrôles.

Nous réalisons tous types d'essais sur les granulats, ciment, sols, bétons, pieux, micropieux, paroi moulées, parois projetées, inclusions, dallages, carottages, normalisation et suivi de centrales béton et de carrières, sondages et diagnostics divers.



Car notre volonté est de continuer de créer des partenariats d'accompagnement, de suivis qualitatif et de confiance avec les entreprises du BTP sur l'ensemble de la France.Dynamique et volontaire, curieux d'apprendre et organisé, j'ai décidé d'effectuer ma carrière dans le monde du BTP.



Lors de mon cursus universitaire j'ai décidé de réaliser un stage non obligatoire et volontaire en Guyane au sein de la société Guyane Sol Ingénierie (aujourd'hui Geotec Guyane) ; Premiers pas officiels dans les sondages et forages.



Par la suite j'ai opté pour le domaine des fondations spéciales dans le BTP en réalisant plusieurs stages chez FORATECH, dont le siège sociale est basé dans le Bordelais, entreprise de fondations spéciales, ainsi que mon premier employeur.



J'ai continué de travailler pour cette entreprise en tant que conducteur travaux, sur l'Ile-de-France, le Nord-Normandie et l'Est de la France (HC-Foratech ; HC Fondations spéciales). Puis en commerce, études et travaux pour agir sur la façade atlantique fin 2011. Chantiers : Cité du Cinéma de Luc Besson, Collège de Jarny en PPP avec Eiffage Construction notamment.



J'ai ensuite eu une expérience professionnelle de 3 ans et demi chez Dacquin Sud Ouest - AFR de début 2012 à mi-2015 où j'ai pu réaliser les études et suivi de travaux pour des chantiers sur la façade atlantique, le Sud et Sud Ouest en réalisant des ouvrages de pieux, micropieux, parois et soutènements divers (LGV Tours Bordeaux Lots 12 13 15 et Racc. Ambarès avec Vinci ; Cité municipale de Bordeaux avec Bouygues Construction ; Archives Municipales de Bordeaux avec GTM notamment).



Mes compétences :

Géologie

Géotechnique

Géophysique

Chargé d'affaires

Conduite de chantier