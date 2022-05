Quentin CHEVALIER

Après avoir été diplômé de l’École Boulle en 2009 dans la section « Art de l’Habitat et de l’Ameublement », section ébénisterie, je travaille depuis trois ans en tant que Designer.



De retour à Nancy, ma ville natale, virage à 180°. J' intègre la société Envies de fers, spécialisées dans la réalisation d’éléments de mobilier, d’escalier et d’agencement en acier. Imaginer et concevoir des pièces dans un nouveau matériau, avec d’autres moyens de production : une expérience que je trouve extrêmement enrichissante.



Janvier 2012, nouvelle remise en question en intégrant la société Couleur et Volume spécialisée dans le travail du polystyrène. Nouveau matériau, nouveau moyen de production. Quoi de mieux pour avancer ? Je travaille actuellement sur toute une gamme de mobilier en polystyrène résiné laqué permettant la réalisation de pièces aux formes particulièrement intéressantes.



En bref, le changement et la remise en question sont pour moi un point essentiel afin de ne pas sombrer dans un style trop marqué nottament par ma formation initiale d'ébéniste d'art



