Quentin CHICAULT

Je souhaite apporter mon esprit créatif, ma rigueur et mon autonomie ainsi que mes compétences acquises durant mes différentes expériences professionnelles, dont mes connaissances dans les logiciels de P.A.O, en tant qu'assistant chargé de communication.



J'aspire également à ce que cette expérience me permettra de poursuivre mon apprentissage et d'approfondir mes connaissances dans le domaine de la communication.



Mes compétences :

Réseaux sociaux

P.A.O (Photoshop, Illustrator, Indesign, Première)

Internet 2.0

Pack Office Confirmé