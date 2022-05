Quentin CHOLET

Faire de grands projets est la meilleure façon de réaliser de grandes choses. Consciencieux et motivé dans tout ce que j’entreprends, j’ai l’intime conviction qu’à force de travail et de persévérance, tous les objectifs peuvent être atteints. Mes années économiques m’ont apporté rigueur et esprit de synthèse indispensables à la canalisation de ma créativité débordante pour un résultat original, efficace et organisé.

Enthousiaste et doté d’un fort relationnel, j’aime travailler en équipe, ce qui ne m’empêche pas de rester très autonome. Constamment à l’affût des dernières tendances, je suis avec intérêt l’actualité politique, sociale et culturelle. Après des stages dans les domaines de la publicité, de la radio et des relations presse, je veux aujourd’hui intégrer une agence dédiée au domaine de la publicité.



Mes compétences :

Responsable de rayon

Communication

Dynamique

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop