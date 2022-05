Anciennement saisonnier en tant que skiman dans un magasin de location de ski en Savoie.

Je me suis lancé dans le développement web, ma deuxième passion, en me finançant le diplôme de Chef de Projet Multimédia - Développement Web via OpenClassrooms afin d'obtenir un travail avec plus de stabilité et de régularité.



Site internet : http://quentin-civiale.fr/



Mes compétences :

JavaScript

JQuery

Symfony

MySQL

Materialize

PHP

Bootstrap

Github

Git

Wordpress

CSS

HTML