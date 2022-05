Quentin CLAIREMBOURG

J'occupe actuellement le poste de chargé de communication au sein du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Hérault. A ce poste depuis juillet 2011, je suis en charge de la communication interne et externe de cet établissement public administratif. Dans ma fonction, je réalise l'animation du site internet du CDG34; prépare et met en place la stratégie de communication globale et sectorisée du CDG par des actions ciblées et la réalisation des différents supports de communication.



En outre, depuis deux ans maintenant, je propose en effet des solutions et des conseils en communication à destination des PME en tant qu’indépendant, je compte à ce jour une dizaine de références dans des secteurs diversifiés (arts, social, institutionnel, ...).



Durant l'année 2010/11, j'ai parfait mes compétences techniques par une formation universitaire en Création et Maintenance de sites internet à l'UM1.



D'octobre à avril 2010, j'ai également à mon actif une mission en tant que chargé de relations presse dans la société de communication Patte Blanche (34).Array. A ce poste, j'ai activement participé au développement du pôle GreenRP de l'agence et aux autres missions de l'agence (réalisation de communiqués, plaquettes commerciales, campagne d'emailing). Au cours de cette période, j'ai aussi obtenu un D.U Gestion des Territoires et Développement Durable (GTDD)à l'UM1.



J'ai terminé en octobre 2009 ma formation initiale Master 2 à l'Université Montpellier en Métiers du Conseil où j'ai pu développer un double profil de chargé de communication et/ou d'études.



Précédemment j'ai obtenu un Master 2 en Métiers du journalisme. J'ai travaillé comme journaliste au quotidien Montpellier Plus, édité à 30 000 exemplaires de juin 2007 à janvier 2009. Passionné de médias, j'ai également collaboré à plusieurs titres de presse en ligne en tant que pigiste.



Tout cela fait suite à un cursus Droit, Sciences Politiques réalisé respectivement à l'Université d'Avignon et à la Faculté de Droit de Montpellier.



Mes compétences :

JavaScript

Relations Presse

Communication

Informatique

PHP

Journalisme

Gestion de projet

Chargé d'études