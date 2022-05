Quentin COLODEAU

Développeur front-end et client lourd spécialisé dans les technologies Microsoft C# .Net / .Net Core et développements orientés objet, je suis à la recherche de nouvelles opportunités dans la région lyonnaise.



Mon CV complet est accessible à l'emplacement suivant : https://1drv.ms/b/s !ArpUERFXgWoS2fJgMUJwaVFp2iIPlw



Expertises techniques :

- ASP .Net

- WPF (& Winform)

- SQL Server & MySQL



Compétences secondaires :

- Java J2EE

- JQuery / Javascript

- React Native

- CMS Wordpress, Magento & Prestashop

- Logiciels & techno Microsoft bureautique & mobiles



Environnements & logiciels :

- Visual Studio 2010/2019

- Visual Studio Code / Bracket / Sublime Text

- Eclipse