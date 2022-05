Quentin COQUELIN

Actuellement en cinquième année à l'ESITC Caen. Je suis intéressé par le domaine des travaux publics notamment par les ouvrages maritimes et le génie civil. En effet je suis passionné par la construction et la réalisation de projet.

J'effectue mon cycle ingénieur en alternance dans une entreprise dans le domaine du génie civil et des ouvrages maritimes.



Mes compétences :

Microsoft Office

AutoCAD

Permis B

Microsoft Project

Vault

Robot Structural Analysis