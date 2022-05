Quentin CORBISIER

Je suis actuellement en formation de responsable en ingénierie Système et Réseaux a l' Exia.Cesi a Bordeaux

dans le but d' obtenir le diplôme de Manager des Systèmes d'informations. Cette formation m'offre l'opportunité d'effectuer de nombreux stages professionels qui m'ont permis d' acquérir de nouvelles compétence et d'ameliorer celles que je possédait déjà.



J' ai obtenu en 2010 le diplôme d'analyste Programmeur.



Je suis particulièrement intéresser par les produits microsoft comme windows Server, Sql Server et d'autres.

J'accorde beaucoup d'importance au coté social c'est dire l'intégration dans une équipe ou le contact avec le client







Mes compétences :

Transact SQL

Exchange

Powershell

Windows server 2008 R2

Virtualisation WMWARE & HYPER V

Linux Debian

langage PL/SQL

Sql server 2008

Microsoft SQL Server