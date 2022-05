Quentin COURAPIED

Actuellement étudiant en 2ème année à l'école MJM Graphic Design de Strasbourg - section montage vidéo et effets spéciaux, j'ai appris à réaliser avec une approche artistique, des courts métrages professionnels, selon un cahier des charges défini par un client (cinéma, TV, Web). Mon travail passe également par le management technique d'une équipe basique de tournage et la maitrise des procédés techniques et logiciels professionnels permettant le montage et la postproduction.

Doté d'une très bonne capacité d’adaptation et d'un esprit d’équipe développé, je suis particulièrement passionné par le cadrage et le montage.

J'envisage après mes études de créer ma propre entreprise de prestations de services vidéos afin de satisfaire les besoins en communication des entreprises du secteur privé.



Mes compétences :

Monteur truquiste

Management production audiovisuelle

Communication audiovisuelle

Management équipe de tournage

Etallonnage vidéo

Cadrage vidéo

Montage vidéo

Effets spéciaux

Production graphique

Production vidéo

Production audiovisuelle

Industrie graphique

Postproduction