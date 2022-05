Quentin CRESTEY

Ayant reçu une formation complète dans le domaine chimique et microbiologique, je suis en mesure de travailler de façon méthodique, rigoureuse ainsi que travailler sur des projets de groupe. Étant intéressé par la recherche et le développement, je souhaiterais travailler dans le domaine de la biotechnologie (industrie pharmaceutique, chimie verte, cosmétique) et plus précisément dans les bioprocédés USP/DSP en tant qu'ingénieur R&D.



Mes compétences :

Anova

Génie des Procédés

Fermentation

GC

HPLC

Empower

Recherche bibliographique ou Internet

Plan d'expérience

Microsoft Office

Microbiologie

Optimisation des process