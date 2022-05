Quentin CROCCEL

Mes compétences :

 Réaliser des opérations de back-office

 Accueillir, renseigner, détecter les besoins et

 Organiser des rendez-vous pour les chargés de cl

 Effectuer des ventes de produits et de services

 Enregistrer les opérations courantes, les mouvem

 Informer et répondre au client sur les services/

 Sensibiliser les clients à l’utilisation des aut

 Actualiser l’affichage publicitaire (affiches, d

 Classer les documents et produits (cartes bancai

 Respect des règles et consignes de sécurité