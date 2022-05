Quentin DAËLS

Avocat intervenant principalement pour des professionnels de l'automobile, je traite exclusivement de dossiers relatifs :



- au contentieux de la responsabilité produit – garantie des vices cachés, garantie légale de conformité, défaut de délivrance conforme, responsabilité du fait des produits défectueux, expertises amiables et judiciaires - pour plusieurs marques automobiles et de matériel agricole.



- au contentieux de la responsabilité professionnelle des distributeurs et réparateurs agréés, et



- au précontentieux - service après-vente et réclamations clients - notamment mise en place de procédures d’évaluation, de réponse personnalisées et de gestion des expertises amiables.





Mes compétences :

Droit de la responsabilité produit

Expertise judiciaire

Formation professionnelle