Quentin DAUNAY

Diplômé d'un Bachelor en Commerce International délivré à la fois par l'ESC Clermont-Ferrand et la Dublin Business School, je termine actuellement mon stage de fin d'études de MBA de l'ESCAET - Aix en Provence, une école supérieure de commerce spécialisée dans le Travel Management qui m'a permis d’assimiler les rouages complexes de l’industrie du tourisme.



Cette école de référence et ce stage en question (stage aux missions très diverses de responsable d'animation et de chargé de communication notamment... dans un village de vacances du Pays de Grasse) a par ailleurs aiguisé très grandement mon attirance à l’égard des métiers polyvalents de communication et de rédaction / de production et d'animation que l'on peut retrouver chez certains producteurs de voyages (agences réceptives et tour-opérateurs principalement), certains hébergeurs de type villages de vacances ou certains acteurs institutionnels (OT, ADT et CRT notamment...).



Mon souhait le plus cher serait donc d'occuper un poste aux missions "multi-tâches" dans une entreprise / association située en France ou à l'étranger de ces typologies ; organisme qui -dans l'idéal- aurait un lien, direct ou indirect, plus ou moins fort avec les activités de pleine nature (car je nourris une passion grandissante pour la course de trail et pratique occasionnellement la randonnée...) ! :)



